Москва, , 13:10 — REGNUM Руководство компании объявило о намерении постепенно свести к минимуму использование пластика на всех этапах реализации продукции Uniqlo. Об этом сообщает FashionUnited.

С марта 2020 года сеть популярных магазинов повседневной одежды начнет замену пластиковых пакетов на многоразовые сумки для шоппинга и изделия из бумаги. Глобальная цель предстоящего года — прекращение использования пластика без крайне нужны и замена его более безопасными аналогами.

До конца 2020 года компания планирует снизить использование одноразовой пластиковой упаковки на 85%, что равняется примерно 7800 тоннам в год. Но уже сейчас бренд отказался от неэкологичных упаковок для определенных категорий товаров.