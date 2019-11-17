Москва, , 12:51 — REGNUM Заместитель главы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин разъяснил, что запрет на посуточную аренду квартир введен не будет, сообщает Российская газета.

Он объяснил, что «постановление правительства РФ направлено исключительно на применение правил пользования жилыми помещениями, и не ограничивает прав граждан на аренду квартир». Таким образом, постановление правительства, подписанное председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, никак не ограничивает права граждан на сдачу своего жилья в аренду.

Напомним, что согласно постановлению, с «1 октября 2019 года жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг». Это вызвало всеобщее беспокойство и слухи о том, что запрет будет распространяться и на посуточную аренду жилья, однако представители Минстроя напомнили, что аренда квартир не является гостиничной услугой.