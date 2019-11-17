Москва, , 12:39 — REGNUM Председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева на VIII Санкт-Петербургском международном культурном форуме (ПМКФ) рассказала журналистам, что почти 80% туристов из других городов России в Москве — молодые люди в возрасте до 34 лет, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Напомним, что к «миллениалам» относятся люди, рожденные в 1981—2000 годах. Екатерина Проничева отметила, что «если говорить о туристе, который приезжает в Москву сейчас, то это в основном молодой турист до 34 лет. Среди российских туристов доля миллениалов — 77,5%. Среди [туристов из стран] дальнего зарубежья их 63,6%».

Ранее Сергей Собянин, мэр Москвы, в интервью телеканалу «Россия-1» рассказал, что по итогам 2019 года Москву посетит более 24 миллионов человек. По подсчетам экспертов, подобный турпоток принесет столице порядка 120 миллиардов рублей. Добавим, что в 2018 году Москва приняла 23,5 миллиона туристов, из которых иностранцы составили 5,5 миллиона человек. Столица может похвастаться 86% ростом числа посетителей по сравнению с 2010 годом.