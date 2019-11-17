Тирана, , 13:08 — REGNUM 17 ноября 1944 года части штурмовой бригады во главе с албанцем Мехметом Шеху освободили Тирану от немецких захватчиков.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, бои за город проходили 19 дней при активном участии горожан.

Поддержку партизанам оказывали воздушные силы Великобритании, проводившие обстрел немецких автоколонн с воздуха. Несколько сотен британских десантников были заброшены в зону между Охридом и албанским побережьем и боролись за освобождение города вместе с албанцами.

На следующий день из Берлина по радио вещали о том, что немецкие части были вынуждены оставить казармы в Тиране и отступить.

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