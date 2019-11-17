Москва, , 12:37 — REGNUM В Москве проходит 18-я Международная ювелирная неделя моды Estet Fashion Week, гостями которой стали многие звезды российского шоу-бизнеса. Об этом сообщает Календарь модных событий.

Данная неделя моды является самой длинной в России и идет целых семь дней. На подиуме будут представлены как предметы одежды, так и изящные украшения, часы, аксессуары.

По подиуму прошлась актриса Эвелина Бледанс, а Оксана Федорова стала одним из членов жюри. Помимо модных дефиле ожидается концертная программа с участия молодых артистов и уже состоявшихся звезд, среди которых будет участница шоу «Голос» Анастасия Спиридонова.