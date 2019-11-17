Москва, , 12:26 — REGNUM По данным пограничной службы РФ, с января 2019 года россияне совершили 309,1 тысячу туристических поездок в Болгарию, что на 12% меньше показателей прошлого года, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Еще в 2015 году Болгария была пятой страной по популярности среди российских туристов, а в этом году она упала до двенадцатого места. Эксперты индустрии считают, что это произошло из-за того, что сезон 2019 года оказался крайне слабым по целому ряду факторов. Во-первых, высокая стоимость евро зимой сделало путевки в Болгарию менее доступными. Добавим, что это произошло на фоне подающей турецкой лиры, таким образом, Турция «оттянула» на себя часть турпотока.

Отметим, что ситуация ухудшилась еще более летом, когда туристы из России хотели провести свой отдых в Болгарии, увидев новые выгодные предложения от туроператоров, но не смогли это сделать, так как из-за пессимистичных прогнозов на сезон компании в сфере туризма оптимизировали свои траты и сократили предложение.