Москва, , 12:20 — REGNUM Министерство иностранных дел РФ рекомендует Россиянам воздержаться от путешествий в Боливию, пока политическая обстановка в стране не будет благоприятной, сообщает Российская газета.

Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова 14 ноября следующим образом прокомментировала ситуацию в стране: «в связи со сложной обстановкой в этом государстве, обострением ситуации в сфере безопасности, что резко ограничивает возможность оказания консульской помощи, поездки в эту страну, переезды по ее территории влекут за собой очень высокую степень риска… (мы) рекомендуем российским гражданам отложить запланированные ранее поездки на более поздние сроки, до момента снижения напряженности, а также проявлять крайнюю осторожность в своих перемещениях по территории этого государства».

Напомним, что протесты в Боливии начались 10 ноября, когда бывший президент страны Эво Моралес объявил, что подает в отставку. На сегодняшний день протесты и выступления продолжаются.