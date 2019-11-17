Киров, , 12:19 — REGNUM В Нововятском районе города Кирова местная администрация провела благоустройство набережной реки Вятка. Торжественное открытие должно было состояться 6 ноября, сообщает местное сетевое издание «Про город». Однако планы администрации сорвал обвалившийся незадолго до открытия грунт: на фото из соцсетей видна внушительных размеров полость.

По словам чиновников, приоритетной версией произошедшего стал обвал одной из стенок коммунального колодца. «Администрация построила набережную, а старые гнилые сети не переложили», — приводит слова местных жителей издание «Про город».

На этом происшествия на только что благоустроенной набережной не закончились: жители в соцсетях обратили внимание на сломавшийся крепеж на только что установленных качелях. «Дешевые китайские карабины. Не украдут, так быстро сломаются», — приводит издание «Про город» слова местного жителя Максима Злобина.

К настоящему времени причина поломки неизвестна, однако в администрации города заверили, что поломка будет устранена подрядчиком за собственный счет. Дата торжественного открытия набережной по-прежнему неизвестна, однако для местных жителей она уже открыта.