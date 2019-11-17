Самара, , 12:08 — REGNUM Остановки общественного транспорта, способные самостоятельно вызвать на маршрут автобус, если в остановочном пункте скопилось достаточное количество человек, начнут тестировать в нескольких регионах России в 2020 году. Об этом сообщает информационное агентство «Аргументы и Факты».

Сообщается, что для подачи автобуса необходимо будет нажать специальную кнопку, после чего «умная» остановка произведет подсчет пассажиров с помощью видеокамер. Если людей окажется больше пяти, остановка сама вызовет транспортное средство на маршрут. Кроме того, для маломобильных групп граждан будут предусмотрены специальные кнопки вызова социального такси.

Сообщается, что проект будет тестироваться в пилотном режиме сперва в Самарской, Курской и Волгоградской областях, а затем в Томском, Тамбовском и Московском регионах. В масштабе всей страны проект предполагается запустить в 2021 году.