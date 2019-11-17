Москва, , 11:46 — REGNUM Морозная и бесснежная погода ожидается до конца месяца в Москве. Об этом 17 ноября сообщил журналистам ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Тишковец пояснил, что с 21 ноября и до следующих выходных в Москве ожидается ясная погода с минусовыми температурами. Отсутствие снега приведёт к большому количеству пыли, которая будет летать в воздухе даже при небольшом ветре.

Такая, по словам специалиста «Фобос», засушливая и пыльная «марсианская» погода сохранится в столице до конца ноября. При этом будет наблюдаться небольшая облачность при температурах ниже ноля.

Как отметил синоптик, настоящую зимнюю погоду следует ожидать с наступлением календарной зимы, 1 декабря. В этот день в Москве метеорологи ожидают первый снег.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что информация о торнадо в Москве, появившаяся в ряде мобильных приложений, не соответствует действительности.

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