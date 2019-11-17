Петрозаводск, , 11:38 — REGNUM Глава республики Карелия Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети сообщил, что в 2020 году будут поддержаны поселения, достигнувшие наибольших успехов в благоустройстве своей территории. На эти цели в бюджете республики запланировано 3 миллиона рублей, сообщает местное сетевое информационное агентство «Республика» со ссылкой на главу региона.

Бибиков Виктор Сергеевич. Карелия. 1950-60-е

«Поддержим поселения, которые активно занимаются благоустройством, высаживают деревья и цветы, обустраивают детские и спортивные площадки, организуют субботники», — приводит слова Артура Парфенчикова издание со ссылкой на его страницу в соцсети.

Глава Карелии также отметил, что по итогам благоустройства 2018 года ряд поселений уже получили денежное вознаграждение. Среди лауреатов — поселки и села Калевала, Видлица, Сортавала, Боровой, Тукса и Пряжа. Все деньги, полученные населенными пунктами в результате подведения итогов благоустройства за 2018 год, были также направлены на совершенствование жилой среды. Так, Калевала направила 306 тысяч рублей на создание автомобильной парковки, в Пряже отремонтировали освещение на четырех улицах и установили контейнерную площадку за 504 тысячи рублей. В селе Видлица поменяли асфальт на полученные 660 тысяч рублей, в Туксе за 204 тысячи рублей почистили дренажные коммуникации. В поселках Боровой и Сортавала провели ремонт систем освещения и закупили праздничную подсветку к праздникам на сумму 336 и 990 тысяч рублей соответственно.