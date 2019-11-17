Москва, , 11:20 — REGNUM Результаты опроса, проведенного редакцией информационного портала Turizm.ru, большинство из российских путешественников, кто готов отказаться от авиаперелетов, сделают это от страха летать (30% опрошенных), сообщает Turizm.ru.

Вторым по популярности ответом на вопрос «по какой причине вы бы предпочли отказаться от самолета в пользу поезда?» стала неприязнь по отношению к очередям и к процедуре регистрации и досмотра в аэропортах. На нее указали 29% опрошенных. Еще 12% респондентов беспокоит возможность потери или задержки багажа. Они отметили, что это может существенно испортить впечатления об отдыхе. Многие путешественники рассказали, что они сделали бы выбор в пользу поезда из-за особой атмосферы во время поездок по железным дорогам.

Лишь 8% россиян признались, что они отказались бы от путешествий на самолете по экологическим соображениям: так, от самолета на пассажиро-километр выброс CO2 в атмосферу в 20 раз больше, чем от поезда.