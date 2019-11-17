Архангельск, , 11:18 — REGNUM 29 ноября в Архангельске в выставочном центре «Норд-Экспо» пройдет форум, на котором представители индустрии туризма со всей области обсудят актуальные тенденции отельного, ресторанного и туристического бизнеса, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

На форуме выступят спикеры, которые расскажут об основных трендах развития сфер «HoReCa» (аббревиатура с английского языка от слов Hotel, Restaurant и Catering/Cafe); основные представители индустрии обсудят актуальные вопросы, поделятся опытом и также разберут реальные кейсы. Участники также обсудят пути увеличения инвестиционной привлекательности сферы и инструменты привлечения денег в область.

Добавим, что участие в форуме бесплатное и свободное: его могут принять все компании индустрии туризма региона: например, кафе, гостиницы и отели, туроператоры.