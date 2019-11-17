Екатеринбург, , 11:12 — REGNUM Молодой дизайнер и предприниматель Дмитрий Шишкин запускает инновационный проект — огромную швейную фабрику, работающую при помощи автоматизации и новейших технологий.

Площадь предприятия составит 2,500 квадратных километров, а численность сотрудников будет примерно170 человек, планируется выпускать порядка 500 000 единиц изделий в год. Уникальность фабрики состоит в том, что на всех этапах производства используются технологические новинки: платформы автоматизированного проектирования и управления, микропроцессорная техника и многоцелевые агрегатированные рабочие места, которые создают единую цифровую экосистему, задавая новый уровень качества.

Также уникальным и новым явлениям для отечественного модного бизнеса стало создание научно-испытательной лаборатории, в которой можно проводить тесты качества материалов и готовой продукции. Фабрики Дмитрия Шишкина хорошо зарекомендовали себя и уже много лет сотрудничают с такими компаниями как «Роснефть», «Газпром», «Росатом», ФК «Зенит», ХК «ЦСКА».