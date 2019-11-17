Москва, , 11:04 — REGNUM Согласно результатами опроса, проведенного сервисом бронирования Tvil.ru, туристы планируют уехать на новогодние праздники в среднем на 4−5 дней и потратить на проживание от 1,9 до 3,5 тысяч рублей в сутки, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Опрос помог определить топ-10 направлений, популярных среди россиян на Новый год; перечислим топ-5: Ялта (средняя стоимость жилья за ночь составит 2861 рубль, и отдыхающие планируют остаться там на 5,7 ночи), Алушта (3454 рубля и 4,4 ночи), Феодосия (2347 рублей и 5,8 ночи), Алупка (2627 рублей и 3,7 ночи), Судак (2925 рублей и 4 ночи). В десятку также вошли Севастополь, Сочи, Анапа, Геленджик и Кисловодск.

Дешевле всего обойдет ночь в Анапе (1832 рубля), дороже всего — в Алуште, где туристам придется заплатить около 3454 рублей). Дольше всего в среднем россияне планируют провести в Геленджике (6,3 ночи), меньше всего ночей — в Алупке.