Душанбе, , 10:42 — REGNUM С января 2019 года Таджикистан посетили 166,3 тысяч россиян. По общему количеству их опережают только граждане Узбекистана — 600,1 тысяч узбекских граждан побывали в стране в этом году, сообщает информационный портал TravelRussianNews.

Всего за 10 месяцев 2019 года Таджикистан принял почти 950 тысяч иностранных граждан. На третьем месте по посещаемости — граждане Киргизии (77,3 тысячи человек), далее — Афганистана (16,4 тысячи человек) и пятерку замыкает Казахстан (15,5 тысяч человек). В первую десятку также вошли такие страны, как Китай (15,2 тысяч человек), Турция (5 тысяч), США (4,9 тысяч), Иран (3,9 тысяч), и Индия и Германия (по 3,2 тысячи человек из каждой страны).

Андрей Жарков, генеральный директор ООО «Жарков-тур», убежден, что «заявленные цифры могут соответствовать реальности». Он добавил, что «сейчас Таджикистан становится все популярнее у индивидуальных туристов», но пока это направление не подходит для организованных групп. Одной из причин он указал то, что «Аэрофлот» не выполняет рейсы в страну, и из Москвы можно отправиться туда только через Tajik Air и Somon Air. Более того, в Душанбе на сегодняшний момент маленькая отельная база, и туристы вынуждены преимущественно останавливаться в гостевых домах.