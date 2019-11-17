Москва, , 09:31 — REGNUM Новая коллекция французского дома моды Chanel Cruise-2020 была продемонстрирована в pop-up пространстве (временной торговой площадке) Chanel, которое будет работать с 16 по 22 ноября. Об этом сообщает Hello Magazine.

После смерти Карла Лагерфельда в 2019 году пост главы Chanel заняла Вирджиния Виар, эта коллекция стала первой круизной работой в её исполнении. Коллекция посвящена теме путешествий и повседневной красоты и состоит из знаковых для бренда вещей: твидовых костюмов, юбок, классических жакетов и знаменитых сумок.

Все предметы совмещают в себе элегантность и ультрамодный дизайн. Презентацию в Москве посетили актрисы Ирина Старшенбаум, Диана Пожарская и Александра Ревенко.