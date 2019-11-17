Москва, , 09:34 — REGNUM Государственные награды за большой вклад в разработку и производство ракетно-космической техники получили сотрудники самарского ракетно-космического центра «Прогресс». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В соответствии с указом президента РФ, главный конструктор ракеты-носителя «Союз-2.1в» Алексей Смородин был награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени. Начальник отделения проектных разработок средств выведения Олег Лагно был удостоен медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.

Слесарь-сборщик летательных аппаратов Сергей Аксёнов был награждён орденом Почёта, фрезеровщик Николай Киселёв и токарь Пётр Петров — орденами Дружбы. Также ряду сотрудников самарского ракетно-космического предприятия были награждены медалью «За заслуги в освоении космоса».

Отметим, РКЦ «Прогресс» является одним из ключевых предприятий Роскосмоса. Более 17 тысяч сотрудников ракетно-космического центра занимаются производством ракет-носителей семейства «Союз-2», а также разработкой и сборкой прикладных и научных космических аппаратов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре в ракетно-космическом центре «Прогресс» был представлен эскизный проект сверхтяжёлой ракеты-носителя. Разрабатываемая ракета-носитель сверхтяжёлого класса получила название «Енисей», такие изделия позволят выводить на околоземную орбиту полезную нагрузку свыше 50 тонн.

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