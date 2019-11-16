Бостон, США, , 22:00 — REGNUM Один из крупнейших спортивных брендов Reebok изменил свой существующий логотип, отдав предпочтение усовершенствованному старому дизайну. Об этом сообщает FashionUnited.

Сейчас символом компании стал культовый векторный логотип с тремя пересеченными линиями и надписью Reebok. Спортивный бренд отказался от красной дельты, считая, что старый логотип более узнаваем для потребителей.

Красная дельта символизировала активный образ жизни, что является важной частью концепции всей компании, поэтому она будет использоваться для коллекций CrossFit. Остальные линейки бренда будут содержать уже векторный логотип. Карен Ройтер, вице-президент по креативному направлению в компании говорила о том, что унифицированный логотип позволяет «рассказать понятную и последовательную историю».