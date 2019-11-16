Москва, , 21:55 — REGNUM На северо-западе Москвы в районе Покровское-Стрешнево планируется возвести школу со спортивным уклоном на 1,1 тыс. мест. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, проект будущего образовательного учреждения предполагает строительство здания площадью 14 тыс. квадратных метров, в котором смогут расположиться 44 класса.

Помимо благоустроенной территории, планируется создать на ее территории ИТ-полигон, кинофотостудию, кабинеты для разных кружков, актовый зал на 660 мест с эстрадой и гримерками.

«Большой внутренний двор превратится в комфортное общественное пространство с детскими игровыми площадками, школьным стадионом и беговой дорожкой», — отметил Кузнецов.

Школа будет поделена на блоки с отдельными входами — для начальных классов, для старших классов, также отдельный блок выделят под спортивные помещения.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 2011 года на территории столицы было введено в эксплуатацию 360 образовательных учреждений, в том числе 265 детских садов и 95 зданий школ.

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