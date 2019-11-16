Милан, Италия, , 21:15 — REGNUM Знаменитый итальянский бренд Giorgio Armani уже представил коллекцию pre-fall 2020−2021, которая предвещает основные тенденции предстоящего осенне-зимнего сезона. Об этом сообщает The Blueprint.

В данном показе директор бренда решил показать изменчивость современной моды: элементы из мужского гардероба с легкостью переходили в женский. Модели дефилировали в костюмах, жакетах, пальто, длинных юбках и комбинезонах.

Некоторые вещи были изготовлены из атласа и бархата, украшенного вышивками ручной работы. Все образы дополняли аксессуары — ультрамодные ремни с объемными пряжками, бусы, шляпы и даже тюрбаны.