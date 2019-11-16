Москва, , 21:03 — REGNUM Информация о торнадо в Москве, появившаяся в ряде мобильных приложений, не соответствует действительности. Об этом заявил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Это все бред полный. Никакого торнадо и условий для него и близко нет, и они не предвидятся», — цитирует его агентство «Москва».

По его словам, прогнозы погоды в различных приложениях составляются с помощью роботизированной раскодировки данных метеоцентров без обработки специалистами, поэтому на них нельзя ориентироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября в Москве ожидается пасмурная с прояснениями погода. Температура воздуха днём в столице поднимется до +4…+6 градусов, в ночные часы похолодает до +1…+3 градусов.

В Подмосковье днём ожидается до +2…+7 градусов, ночью столбик термометра может опуститься до — 1 градуса. Ветер ожидается преимущественно юго-западный, скорость ветра составит 3−8 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться на уровне 757 мм рт. ст.

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