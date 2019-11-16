Москва, , 21:02 — REGNUM Отечественная марка 12storeez показала первую часть своей новогодней коллекции, на создание которой их вдохновил отдых и путешествия на каникулах. Об этом сообщает Buro 24/7.

Среди моделей можно увидеть хиты прошлого года: красное платье с пышной юбкой и жакет со смелыми открытыми плечами. Также представлены и новые образы, созданные для атмосферы праздника: трикотажные комбинации с открытой спиной, платья-пиджаки, брючные костюмы.

Ирина Голомаздина, соосновательница бренда говорила: «Жизнь в большом городе наполнена заботами, один день похож на другой. Мы хотели передать предвкушение чуда и приключений, которого нам так недостает в будничной суете, предложить современной активной девушке оторваться от дел и стать главной героиней бала».