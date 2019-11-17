Карачи, Пакистан, , 10:07 — REGNUM Британская компания-поставщик запасных частей для автомобилей Mister Auto провела исследование, чтобы определить самые плохие в мире города для автовладельцев.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, столица пакистанской провинции Синд Карачи оказалась на третьем месте в списке самых неблагоприятных городов для автомобилистов, набрав 98,13 очков из 100. Компания опросила шесть тысяч респондентов по всему миру, стремясь узнать, насколько часто они сталкивались или были свидетелями случаев насилия на дорогах.

«Пальму первенства» в борьбе за звание самого неблагоприятного для автовладельцев города получил Улан-Батор, столица Монголии. Также Выше Карачи в списке оказалась Москва. В списке самых неблагоприятных городов также значатся Калькутта (Индия) и Лагос (Нигерия).