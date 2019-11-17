Карачи, Пакистан, , 10:08 — REGNUM 15 ноября министерство здравоохранения пакистанской провинции Синд заявило, что Пакистан станет первой в мире страной, которая испытает новую вакцину против тифа при поддержке Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, министр здравоохранения Синда Азра Печухо заявил, что новая, одобренная ВОЗ вакцина будет использована для прививки 10 миллионов детей от 9 месяцев до 15 лет. Вакцину для прививок и исследований бесплатно предложил альянс вакцин Gavi, который давно трудится в этой области. Ожидается, что будут привиты дети в столице провинции Карачи и других крупных городах, а также в ряде сельских районов.

Согласно официальной пакистанской статистике, дети наиболее уязвимы для тифа. В Пакистане в 2017 63% всех случаев заражения тифом и 70% всех смертей от этого заболевания пришлось именно на детей.