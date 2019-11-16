Санкт-Петербург, , 19:51 — REGNUM Во время рабочей поездки председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в Санкт-Петербург один из граждан, пришедших к нему на личный приём, рассказал о том, что в 2018 году был силовым путём удален с лекции доцента Олега Соколова, обвиняемого ныне в убийстве аспирантки СПбГУ.

«Молодой человек рассказал, что по завершении лекции между ним, являвшимся слушателем, и лектором возникли разногласия, в результате чего по указанию лектора слушатель был выведен из аудитории с применением силы», — сообщили 16 ноября в пресс-службе СКР.

После инцидента парень обратился в полицию, однако, по его словам, должных мер принято не было.

Александр Бастрыкин поручил руководителям ГСУ СКР по Санкт-Петербургу истребовать и изучить материалы по данному факту, а также проверить всю поступающую информацию, связанную с возможными противоправными действиями Соколова в различные годы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта 2018 года во время лекции доцента Олега Соколова в лектории Института Истории СПбГУ один из слушателей задал Соколову вопрос о конфликте с историком Евгением Понасенковым, обвинявшим Соколова в плагиате. После этого несколько крепких молодых людей силой выволокли из аудитории этого слушателя и еще одного молодого человека. Соколов этому не препятствовал.

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После того, как стало известно об убийстве аспирантки, в СПбГУ заявили, что по инциденту на лекции в 2018 году, когда с согласия Соколова людей насильно выставили из аудитории, доцент был подвергнут дисциплинарному взысканию по решению комиссии по этике.

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Этой случай упоминается и петиции за отставку руководства СПбГУ, которая появилась в Сети после трагедии на Мойке. «Общественности стал известен факт избиения студента на лекции Соколова О. В., сам доцент потребовал от людей крепкого телосложения, присутствующих в аудитории, «дать в глаз» слушателю, что задал неудобный вопрос о возможном плагиате», — говорится в петиции.

Как отмечает ИА REGNUM, мнения наблюдателей об этом инциденте и роли Соколова разошлись. Многие посчитали, что преподаватель тогда сам стал жертвой заранее подготовленной провокации, устроенной его недоброжелателями.

«Позднее, 11 апреля, комиссия по этике СПбГУ единогласно оправдала своего коллегу и не увидела ничего страшного в произошедшем», — отмечается в петиции.

Напомним, Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Историк помещен под стражу на время следствия и находится в СИЗО «Кресты».