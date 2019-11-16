Екатеринбург, , 19:40 — REGNUM В Екатеринбурге жильцы одного из домов по улице Бажова заперли аварийную бригаду в подвале до тех пор, пока рабочие не устранят прорыв на теплосетях. Об этом сообщают местные СМИ.

По данным Е1.ru, авария произошла на внутриквартальных сетях. При этом коммунальщики сообщили жителям, что устранять её будут лишь в понедельник, 18 ноября. Граждан это не устроило. Они заперли аварийную бригаду в подвале до устранения ЧП.

Рабочие пробыли в подвале примерно 25 минут, до приезда полиции. В управляющей компании пояснили журналистам, что место, в котором произошёл прорыв, находится не в доме, а значит, вне зоны ответственности УК.

Полиция проводит проверку по факту удержания рабочих в подвале.