Москва, , 19:36 — REGNUM Московское метро заказало новую спецодежду у компании Анастасии Задориной «Заспорт». На её закупку метрополитен потратит 433 миллиона рублей. Об этом сообщает РБК.

Московский метрополитен Дарья Антонова © ИА REGNUM

Форма станет дороже, однако она будет изменена ради удобства сотрудников. Так, дизайн некоторых элементов одежды стал другим, но состав тканей остается неизменным.

Пресс-служба московского метро отметила, что метрополитен обеспечивает формой более 46 тысяч сотрудников, поэтому они «изменили стандарт спецодежды работников с учетом пожеланий наших сотрудников: новая спецодежда будет более удобной и функциональной».