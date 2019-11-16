Мадрид, , 17:44 — REGNUM В Испании издательство Desperta Ferro изъяло из продажи книгу бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве сожительницы аспирантки университета Анастасии Ещенко. Об этом 16 ноября сообщил соучредитель издательства историк Хавьер Гомес в беседе РИА Новости.

Речь идет об единственном переведенном на испанский язык труде Соколова «Аустерлиц. Наполеон, Россия и Европа».

«Несмотря на то что после новости об убийстве в Санкт-Петербурге спрос на книгу резко возрос, на «Амазоне» ее моментально раскупили, мы приняли решение не продавать ее больше», — заявил издатель.

Он сослался на то, что неприемлемо зарабатывать деньги на трагедии, которая развернулась недавно в Санкт-Петербурге. В данной ситуации, по его словам, необходимо исходить прежде всего из гуманных принципов.

Как сообщало ИА REGNUM, 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов, по версии следствия, в результате личного конфликта убил 24-летнюю Анастасию Ещенко, с которой несколько лет состоял в близких отношениях. После чего он попытался скрыть следы преступления, расчленив тело девушки и утопив большую часть останков в реке Мойка. На данный момент историку предъявлено обвинение в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ, по которой ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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