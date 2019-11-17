Стокгольм, , 10:13 — REGNUM На Западе Швеция является страной с самым негативным отношением в адрес Китая, согласно опросу общественного мнения, проведенному американской компанией Pew Research Center. 70% опрошенных респондентов отрицательно относятся к Китаю, и доля критически настроенных жителей Швеции продолжает увеличиваться с прошлого года. Об этом 16 ноября заявило шведское издание SVT Neheter.

По данным полученным специалистами института общественного мнения Pew Research Center, в прошлом году в странах Западной Европы оценки на политику КНР становились все более негативными. Так, из числа стран, где проводился опрос, жители Швеции являются наиболее критически настроенными в отношении Китая. В целом, наблюдается общая тенденция снижения поддержки Китая во всех опрошенных западноевропейских странах.

Согласно опросу, такие изменения в большей степени касаются Нидерландов, Великобритании и Франции. Одной из стран, где специалисты Pew Research Center провели социологическое исследование, оказалась и Россия. По итогам выяснилось, что жители России наиболее дружелюбны в отношении Китая — 71% положительных отзывов.