Москва, , 17:21 — REGNUM Разработки по цифровому решению развития города презентуют 12 столичных компаний на международном конгрессе Smart City Expo World Congress, который пройдет с 19 по 21 ноября в Барселоне. Об этом 16 ноября сообщается на сайте столичной мэрии.

Новейшие ИТ-проекты столичный компаний будут транслироваться на мультимедийных экранах стенда Москвы, площадь которого достигнет 120 квадратных метров. Кроме этого, впервые будет презентована интерактивная платформа-матчмейкинга «Moscow. Make Business», которая даст возможность ознакомиться со всеми столичными компаниями, работающими на экспорт.

«Гостям стенда предоставляется возможность связаться онлайн с любой из московских компаний и провести с ней деловую встречу по видеосвязи», — отметил руководитель московского департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, московские компании также представят свою продукцию на международной выставке медицинского оборудования, технологий, техники и расходных материалов Medica 2019, которая пройдет в Дюссельдорфе с 18 по 21 ноября.

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