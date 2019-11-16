Москва, , 16:59 — REGNUM В проект строительства Бирюлевской линии метрополитена Москвы заложена возможность ее продления до города Щербинки в Новомосковском административном округе столицы. Об этом 16 ноября сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В районе станции «Битца» будет пересечение с железной дорогой и соединение со вторым Московским центральным диаметром и возможностью дойти до Щербинки, а оттуда сделать ответвление далее в сторону Новой Москвы», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на Бирюлевской линии метро Москвы утверждено количество станций и их месторасположение. Первый участок линии стартует с территории промзоны «ЗИЛ» и будет состоять из девяти станций.

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