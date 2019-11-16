Москва, , 15:18 — REGNUM Типичный преступник в Российской Федерации — это безработный пьяный мужчина, который ранее уже совершал преступления. Такие данные следуют из статистики министерства внутренних дел России.

Согласно данным МВД России с начала 2019 года почти 680 тыс. человек были задержаны в РФ за совершение различных преступлений. Большинство из задержанных не имеют постоянного источника дохода, каждый третий из них находится в состоянии алкогольного опьянения.

Среди задержанных — подавляющее большинство — мужчины. Более 27 тыс. — подростки, свыше 109 тыс. — женщины, более 30 тыс. — студенты. Отмечается, что среди несовершеннолетних, и среди студентов преступность снизилась.

Большинство задержанных — 433 тыс. человек — не имеют какого-то постоянного дохода. около 230 тыс. задержанных находились в состоянии алкогольного опьянения при совершении преступления. 383 тыс. из 680 тыс. задержанных ранее уже совершали преступления.