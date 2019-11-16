Киев, , 14:52 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила о выделении дополнительных средств для погашения задолженности по заработной плате перед медицинскими работниками. Об этом 15 ноября министр написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Сумма выделенных средств составила 731 млн гривен. Скалецкая подчеркнула, что данное решение приняло правительство 15 ноября. Министр также подчеркнула, что проблема задолженности по заработной плате перед медиками существует каждый год осенью.

«В следующем году с 1 апреля изменится система финансирования оказания медицинской помощи в Украине и учреждения здравоохранения будут осуществлять свою хозяйственную деятельность по иным законодательным основаниям. Таким образом новые правила позволят ликвидировать полностью практику осенней задолженности. Следующий вопрос заработной платы будет полностью зависеть от управленческих навыков руководителя учреждения здравоохранения», — подчеркнула министр.

ИА REGNUM напоминает, ранее эксперты неоднократно заявляли о том, что финансирование медицины Украиной являются недостаточными. При уровне финансирования здравоохранения, предусмотренного бюджетом Украины, никакой речи о реформах в области здравоохранения быть не может.

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