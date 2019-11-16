Киев, 16 ноября 2019, 14:52 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила о выделении дополнительных средств для погашения задолженности по заработной плате перед медицинскими работниками. Об этом 15 ноября министр написала на своей странице в социальной сети Facebook.
Сумма выделенных средств составила 731 млн гривен. Скалецкая подчеркнула, что данное решение приняло правительство 15 ноября. Министр также подчеркнула, что проблема задолженности по заработной плате перед медиками существует каждый год осенью.
ИА REGNUM напоминает, ранее эксперты неоднократно заявляли о том, что финансирование медицины Украиной являются недостаточными. При уровне финансирования здравоохранения, предусмотренного бюджетом Украины, никакой речи о реформах в области здравоохранения быть не может.
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