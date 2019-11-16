Вашингтон, , 13:33 — REGNUM Компания Apple удалила из магазина приложений для мобильных устройств App Store 181 приложение, поощряющее использование электронных сигарет. Об этом сообщает Axios.

Представители Apple рассказали, что компания никогда не позволяла использовать магазин приложений App Store для прямой продажи электронных сигарет или расходных материалов для них. При этом в App Store оставались приложения, которые использовались для регулировки электронных устройств для курения, а также сервисы, пропагандирующие использование электронных сигарет.

Специалисты Apple провели ревизию магазина App Store и выявили 181 подобное приложение. Также в Apple были обновлены рекомендации к размещению приложений в App Store, чтобы не допустить подобного размещения таких сервисов.

«Удалив приложения, связанные с электронными сигаретами, из App Store, Apple поможет снизить подверженность молодежи маркетингу электронных сигарет… Apple подает желанный пример корпоративной ответственности в защите наших детей», — отметили в Apple.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре президент США Дональд Трамп рассказал, что американское правительство планирует запретить продавать электронные сигареты лицам младше 21 года.