Москва, , 12:55 — REGNUM Новость о смерти политика Никиты Исаева потрясла депутата Госдумы Олега Шеина («Справедливая Россия»).

«Новость о смерти Никиты Исаева меня потрясла. Я в нее просто не могу поверить… Мы вместе были во Владивостоке и буквально утром сегодня обсуждали совместную поездку на митинг 1 декабря в Череповец, в защиту права людей на чистую природу и безопасную среду», — отметил Шеин в Facebook.

Никита Исаев — это деятельный, активный, целеустремленный человек, талантливый оратор, человек с огромным количеством разных планов, с невероятной моторикой, умный тактик, прекрасный собеседник, указал Шеин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, директор Института актуальной экономики, политолог, лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев скоропостижно скончался на 42-м году жизни.

Читайте ранее в этом сюжете: Миронов: Смерть Исаева — большая потеря для политической жизни страны