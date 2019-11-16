История вопроса

На первую половину 2019 года в России, задолженность за ЖКХ составляет 1,4 трлн рублей. По состоянию на 1 июля 2018 года, число должников составляет 27,5 тысяч человек, средняя задолженность которых составляет 46 тыс. рублей на 1 человека. У юридических лиц, средняя задолженность составляет 594 тысяч.



Самый большой объём задолженности приходится на услуги теплоснабжения (569,3 млрд. рублей), наименьший - за газоснабжение (195,2 млрд.).



В 2018 году президент подписал закон, о прямых расчётах граждан с ресурсоснабжающими организациями. Его цель убрать посредника в виде управляющей компании, для того чтобы снизить задолженность перед поставщиками ресурсов.

