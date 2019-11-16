Курган, 16 ноября 2019, 10:36 — REGNUM В Курганской области Госжилинспекция выявила переплату за коммунальные услуги трёхлетней давности. Собственникам жилых помещений вернули более 41 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.
В Госжилинспекцию обратились собственники квартир дома 161 по улице Куйбышева, которые считали неправомерным начисления управляющей компании «Новая волна курган» за содержание общедомового имущества.
После проверки ООО «Новая Волна Курган» было выдано предписание о необходимости произвести перерасчет платы за общедомовую электроэнергию жителям этого дома с января по май 2017 года, исходя из показаний приборов учёта. Общая сумма переплаты составила более 41 тыс рублей.