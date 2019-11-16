Москва, , 09:33 — REGNUM Юморист и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин опроверг информацию о том, что его концерты были отменены по всей стране из-за его слов о цензуре на российском телевидении. Соответствующее заявление Галкин опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

«Дорогие друзья, никто мои концерты не запрещает. Не верьте СМИ, которые тиражируют эту «сенсацию». Как ездил, так и езжу», — написал Галкин.

Он подчеркнул, что все его выступления, запланированные на ближайшие полтора года должны обязательно состоятся.

Напомним, что журналист Александр Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Галкину якобы стали «откручивать голову», отменяя его концерты из-за слов юмориста о цензуре на российском телевидении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Галкин заявил, что на российском телевидении якобы существует цензура, которая не позволяет «говорить все». галкин считает, что нынешние времена напоминают ему «худшие советские времена», когда зрителям «растолковывали информацию».