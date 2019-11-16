Лондон, , 09:06 — REGNUM Пассажиры 19-часового авиарейса Лондон — Сидней, который осуществляет авиакомпани Qantas Airlines, поделились впечатлениями и рассказали о странностях во время полета. Об этом пишет газета Daily Mail.

Беспосадочный авиарейс из Лондона в Сидней является одним из самых продолжительных на Земле. Полет занимает 19 часов. Есть еще один подобный рейс: из Нью-Йорка в Сидней, который также осуществляется австралийской авиакомпанией Qantas, который длится 19 часов 16 минут.

Пассажиров рейса Лондон — Сидней сперва удивил ужин, который был подан на завтрак. Дело в том, что самолет вылетает из британской столицы в шесть утра, но бортпроводники подали сендвичи со стейком, суп и вино. Более того, сразу после приема пищи на борту был выключен свет, как ночью.

Оказывается, что такие меры связаны с тем, что авиарейс осуществляется по австралийскому времени, и это необходимо, чтобы пассажиры легче адаптировались после перелета.

Примерно в середине полета бортпроводники попросили пассажиров заняться аэробикой. В частности, бортпроводники просили выполнить приседания и растяжку, а также походить по салону.

Все это необходимо для снижения риска тромобоза и улучшает самочувствие — сидеть 19 часов подряд не очень полезно для здоровья.

Кроме того, пассажиры данного авиарейса смогли наблюдать два рассвета — сперва при вылете из Лондона, а затем, пролетая над Индонезией.