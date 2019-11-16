Амстердам, , 08:35 — REGNUM 20 ноября в Голландии состоится национальная забастовка медицинского персонала госпиталей. Ожидается, что в ней примут участие около 150.000 медицинских работников в 119 учреждениях. Помимо 83 госпиталей, в забастовке примут участие 32 поликлиники и четыре реабилитационных центра.

Цель забастовки — добиться повышения зарплаты и снижения нагрузки на медперсонал.

Участвующие в забастовке медицинские учреждения будут отрабатывать воскресные смены. Это означает, что будут отложены все несрочные процедуры. Отделения скорой помощи, онкологии и мониторинга сердца, а также родильные отделения в забастовке участия не принимают.

В конце марта истёк срок действия коллективного договора для медицинского сектора, охватывающего 200.000 медработников в 83 больницах и 30 реабилитационных центрах. Переговоры о новом коллективном договоре между госпиталями и профсоюзами не дали результата и в конце концов были приостановлены. В течении года прошло 25 т.н. «воскресных забастовок» в разных больницах, но не одна из них не была столь всеохватывающей.

Медперсонал требует повышение годичной зарплаты на 5% и не согласен с предложением работодателей о повышении только доплаты за сверхурочную работу.