Оренбург, , 08:38 — REGNUM В Оренбурге на глаза фотографу — анималисту Сергею Жданову во время прогулки попался белый воробей, являющийся биологический редкостью.

Воробей-альбинос Сергей Жданов

По словам Жданова белая птица вместе со стайкой воробьев лакомилась семечками. Альбинос вел себя достаточно смело и даже «позировал» с зернышком в клюве, себя среди пернатых сородичей чувствовал себя абсолютно своим.

«Это редкий случай в мире птиц, один на миллион» , — отметил фотограф.

«Редкий экземпляр! Просто красавчик — снежно-белый, даже клюв и ноги светлые», — сказал по поводу воробья — альбиноса главный орнитолог Оренбургской области, кандидат биологических наук Анатолий Давыгора, увидев снимок пернатого.