Москва, , 08:34 — REGNUM Пасмурная с прояснениями погода ожидается в Москве 16 и 17 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Температура воздуха днём в Москве поднимется до +4…+6 градусов, в ночные часы похолодает до +1…+3 градусов. В Подмосковье днём ожидается до +2…+7 градусов, ночью столбик термометра может опуститься до — 1 градуса.

Ветер ожидается преимущественно юго-западный, скорость ветра составит 3−8 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться на уровне 757 мм рт. ст.

Погода в выходные дни установится облачная с прояснениями, преимущественно без осадков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что осень в Москве в этом году может побить все рекорды по хорошей погоде, по крайней мере, по показателям этого столетия.

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