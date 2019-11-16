Амстердам, , 08:30 — REGNUM В голландских СМИ сообщают, что правительство страны готовит решение о вооружении полиции электрошоковым оружием, предназначенным для самообороны. Ожидается, что тэйзерами будут вооружены 17.000 сотрудников полиции. На эту программу будет выделено 30 миллионов евро. Впрочем, на деле электрошокеры поступят на вооружение полиции не ранее, чем через пять лет. Сначала должен пройти тендер среди поставщиков, а кроме того, сотрудников полиции должны обучить пользованию тейзерами.

Ранее, в сентябре, главный комиссар голландской полиции Эрик Акербоом (Erik Akerboom) жаловался на то, что решение вопроса о вооружении полиции электрошоковым оружием длиться слишком долг. Его призыв ускорить рассмотрение вопроса получил дополнительный импульс после того, как произошёл ряд инцидентов, в ходе которых полицейские стали жертвами насилия. Так, в г. Роттердам полицейский, который проверял свадебный кортеж, был избит до потери сознания.

Статистика в прошлом году уже показывала рост числа случаев применения насилия против сотрудников полиции. В 2018 г. таких случаев было 10.593, в то время как в 2017 г. их было 9.598. Однако известная организация Международная Амнистия возражает против использования электрошокеров, в частности потому, что они представляют собой угрозу для здоровья.