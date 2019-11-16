Амстердам, , 08:27 — REGNUM В книгу «Йохан Кройф биография» о знаменитом голландском футболисте, написанную журналистом Ауке Кок (Auke Kok), внесут уточнение. Такое решение 15 ноября принял суд в г. Амстердам.

Фонд Йохана Кройфа обратился в суд с иском о запрете книги Кок к продаже. Фонд Йохана Кройфа — благотворительная организация, ставящая себе целью стимулировать детей заниматься спортом. В книге утверждается, что Фонд ежегодно платил Кройфу 1 миллион евро за право пользоваться его именем и портретом. В Фонде отрицают, что такие выплаты имели место. Суд согласился с доводами Фонда.

В ходе судебного заседания автор признался, что сомневается в достоверности своего утверждения. По его словам, он опирался на заявления четырёх независимых источников. После того, как был подан иск, Кок ещё раз связался со своими информантами. В ходе этих бесед Кок сообщили, что, при ближайшем рассмотрении, источником выплат Кройфу мог быть и не Фонд.

Главным предметом обсуждения в ходе судебного заседания стал вопрос о том, что делать с уже напечатанными 65.000 экземплярами книги. Фонд требовал убрать книгу из магазинов, однако против этого возражал адвокат автора и издателя. Такая мера стоила бы издательству сотни тысяч евро. Кроме того, отзыв книги означал бы, что она не будет в продаже накануне рождественских и новогодних праздников, когда традиционно сильно увеличивается продажа книг. Поэтому издатель предложил вложить в книгу листочек с текстом ректификации. С таким предложением, в свою очередь, не согласились представители Фонда. Они заявили, что утверждения Кока дискредитируют репутацию Фонда. Это может привести к финансовому урону, поскольку Фонд зависит от спонсоров. Кроме того, представители Фонда указали на то, что следует учесть и моральный ущерб, нанесёный близким Кройфа.

Однако суд не согласился с такими доводами. Он сочёл, что благодаря вниманию, которое СМИ уделили этому делу, достоянием общественности стало не только обвинение Кок, но и тот факт, что он ошибся. Поэтому суд вынес решение о включении ректификации в настоящее издание книги и об исключении из следующих изданий отрывка о мнимых выплатах Кройфу.