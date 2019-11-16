Москва, , 07:53 — REGNUM Парламент Северной Осетии внёс на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект, закрепляющий минимальный уровень зарплат работников бюджетной сферы в регионах. Текст документа 15 ноября размещён в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В нём говорится, что предлагаемые изменения относятся к статье 144 Трудового кодекса России о системе оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Инициатива, в частности, касается зарплат медицинских работников и учителей.

«Месячная заработная плата медицинского работника, педагогического работника, работника культуры, осуществляющего трудовую деятельность в государственном или муниципальном учреждении, выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность», — таким абзацем предложили добавить статью кодекса парламентарии Северной Осетии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичный законопроект в августе внесло законодательное собрание Адыгеи. В регионе также предложили закрепить законодательно зарплатный минимум на уровне не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте России.

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