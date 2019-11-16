Челябинск, , 07:34 — REGNUM В Челябинске собираются учредить новое звание — «Почётный ветеран города». Получат его участники Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба гордумы.

Награждать им планируют в преддверии Дня Героев Танкограда, который отмечается 6 октября. Получать его будут также ветераны боевых действий, военной службы, а также ветераны труда, при условии, что их трудовой стаж не меньше 35 лет. Стаж службы в армии не может быть меньше 20 лет. Также при принятии решения о награждении будут учитывать работу в ветеранских организациях.

Награждённые получат нагрудный знак «Почетный ветеран города Челябинска», свидетельство, а также денежное поощрение. Вопрос будет рассмотрен 19 ноября на заседании гордумы.