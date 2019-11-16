Благовещенск, , 06:33 — REGNUM Избрание меры пресечения охраннику ЧОПа, охранявшему благовещенский колледж, в котором студент устроил стрельбу, перенесено на 19 ноября. Соответствующее решение в субботу принял Благовещенский городской суд.

В ходе заседания судья пояснил, что ходатайство прокурора подлежит удовлетворению, однако срок задержания сотрудника охранного предприятия будет продлён до 9 часов 19 ноября.

Напомним, охраннику вынесено обвинение по части 3 статьи 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Ходатайство о переносе срока рассмотрения меры пресечения сотруднику ЧОПа ранее направила прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 ноября 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства пронёс в здание учебного заведения охотничье ружьё и открыл стрельбу по сокурсникам. В результате на месте погиб одногруппник нападавшего, ещё трое студентов были доставлены в больницу, а сам нападавший покончил жизнь самоубийством.

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