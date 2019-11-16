Хартум, , 08:24 — REGNUM В Судане был учрежден первый детский диабетологический центр в рамках Всемирного дня борьбы с диабетом."Подобный центр является первым подобным учреждением в Судане. Он будет предоставлять услуги детей, имеющих диабет», — сообщил генеральный директор диабетического центра Мохамед Ахмед Абдалла.По его словам, согласно имеющимся данным, в Судане проживает около 7000 детей с диабетом 1 типа. По информации танзанийского новостного издания ZanzibarLeo, Абдалла добавил, что только в одной провинции Хартум насчитывается около 3000 детей, имеющих диабет. Теперь они смогут получить помощь в только что созданном центре. Также сообщается, что во всех провинциях Судана было создано около 25 клиник по лечению диабета, при этом все лекарственные средства предоставляются больным абсолютно бесплатно. Тем временем губернатор провинции Хартум Ахмед Абдун Хамад подчеркнул, что руководство региона полностью поддерживает инициативу учреждения подобного центра.Наима Аль Гассер, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Судане, рассказала, что существует проблема с обеспечения больных диабетом инсулинов и медикаментами, в особенности это касается странах, охваченных данным заболеванием. Всемирный день борьбы с диабетом был введен в 1991 году Международной диабетической федерацией и ВОЗ в ответ на растущую обеспокоенность в связи с угрозой, которую представляет диабет для населения планеты.

Этот день отмечается каждый год 14 ноября, в день рождения Фредерика Бантинга, который совместно с Чарльзом Бестом открыл в 1922 году инсулин.