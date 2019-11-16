Додома, , 08:55 — REGNUM Беспорядочное применение антибиотиков для лечения людей и животных в Танзании привело к возникновению паразитарных инфекций и развитию резистентности организмов.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, об этом было заявлено на открытии конференции специалистов по поощрению правильного использования антибиотиков.

Выступая на открытии конференции, Элиас Квеси, директор службы реагированию на чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия Танзании, выступая от имени министра здравоохранения страны, сообщил, что для того чтобы избежать возникновения резистентности на антибиотики, следует использовать их в случае действительной необходимости.

«Полезно узнать об устойчивости к антибиотикам, также людям не следует забывать о важности профилактики инфекций, которая предусматривает мытье рук и вакцинацию», — подчеркнул Квеси.

«Я поручил фармацевтам по всей стране выписывать лекарства в соответствии с медицинскими рекомендациями от 2017 года и использовать точные названия лекарств, а также предписал всем медицинские учреждения осуществлять профилактические меры, которые имеют решающее значение для предотвращения резистентности», — добавил директор.

Эксперт Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Рафаэль Салла отметил, что одним из факторов, способствующих росту резистентности, являются сами пациенты, прекращающие принимать выписанные им лекарства или использующие некачественные, или вовсе поддельные лекарства.