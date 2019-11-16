Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:49 — REGNUM Ассоциация нефрологов Танзании (Nesot) (прим. нефрология — область медицины, изучающая функции и болезни почек) предостерегла населения от использования поддельных медицинских средств, в частности произведенных в Китае, поскольку, как утверждается, они приводят к росту заболеваемости почек в стране, а также увеличению числа неинфекционных заболеваний, в том числе гипертонии и диабета.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, исследования, проведенные в северных регионах Танзании, показали, что 7% граждан страдают от заболеваний почек, при этом некоторым из них трижды в неделю приходится проводить диализ (прим. диализ — это процесс искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма), другие же имеют трансплантированную почку.

Выступая 15 ноября 2019 года на открытии конференции врачей-нефрологов, президент ассоциации Онесмо Кисанга заявил, что помимо этих болезней бесконтрольное употребление медикаментов является основной причиной возникновения заболеваний почек у большинства танзанийцев.

«Использование медикаментов от различных заболеваний, китайского или местного производства, препаратов для похудения повреждают почки, так как они не прошли проверку и эффективность многих из них не была подтверждена, использование обезболивающих средств так ведет к заболеванию почек», — отметил Кисанга.

Кисанга добавил, что лишний вес сам по себе является причиной почечной недостаточности, «вес является важным фактором, из-за него могут пострадать почки, несмотря на наличие нормального уровня кровяного давления и сахара в крови. В Африке южнее Сахары в целом количество населения, страдающего от заболеваний почек, составляет 10%, в Кении — семь процентов, в Уганде — восемь процентов, в Танзании — на уровне семи-восьми процентов».

Мубарак Мохаммед, один из членов Ассоциации врачей-нефрологов, подчеркнул, что в любом медицинском отделении мира, занимающемся лечением заболеванием почек, более 50% пациентов, получающих диализ, страдают диабетом, в связи с чем можно заключить, что почечные болезни совместимы с неинфекционными заболеваниями.